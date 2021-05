Perilli: "siamo sulla strada giusta" Berti: "ad Osijek per la carta olimpica"

Proseguono gli allenamenti al campo di Tiro a Volo della Ciarulla per Alessandra Perilli e Giammarco Berti. I due sono reduci dalla grande prestazione di Lonato in Coppa del Mondo dove sono arrivati un' oro per la Perilli nel Trap femminile e un argento per San Marino nel Mixed Team. La delegazione sammarinese di Tiro a Volo partirà la prossima settimana per Osijek in Croazia dove sono in programma gli Europei.

Un appuntamento molto atteso soprattutto per Berti che proverà a guadagnarsi la carta olimpica che potrà andare nelle sue tasche in due modi: vincere l'Europeo e sarebbe certa la sua qualificazione, oppure un risultato di rilievo con gli avversari che lo precedono già in possesso del pass per Tokyo. Se dovesse arrivare la Carta Olimpica, Berti sparerà nella gara di Trap e in quella di Mixead Team con Alessandra Perilli.