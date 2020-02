TIRO A VOLO Perilli, subito un argento in Qatar

Perilli, subito un argento in Qatar.

Arriva subito un grande risultato per Alessandra Perilli del Gran Prix del Qatar, gara che apre la stagione 2020 di Tiro a Volo. Dopo essersi qualificata per la finale per terza con 112 piattelli, la Perilli ha chiuso al secondo posto dietro la spagnola Fatima Galvez e davanti all'italiana Giulia Grassia.Si tratta di un risultato eccellente, ottenuto in condizioni di vento forte che ha disturbato l'ultima parte della gara.

Subito dopo è scattato il Trap Uomini con Gian Marco Berti fuori dalla finale.

