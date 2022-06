GIOCHI DEL MEDITERRANEO Perilli: "Un onore portare la bandiera", Dall'Olmo: "Onore e responsabilità" I due atleti di tiro a volo e bocce saranno i portabandiera ai Giochi di Orano.

La delegazione sammarinese che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti. Una tradizione che si conferma nel tempo, con la quale la più alta carica della Repubblica di San Marino fa sentire il proprio sostegno agli atleti sammarinesi che difenderanno i colori biancoazzurri a Orano: "Saremo accanto a voi, - ha ricordato la Reggenza - così come idealmente tutti i sammarinesi, pronti a sostenervi con grande affetto, certi che saprete tenere alto l'onore del nostro Paese". I capi di Stato hanno fatto riferimento ai principi di lealtà e serietà, ricordando anche come lo sport possa rappresentare veicolo di incontro e interscambio proprio in questo momento storico, segnato anche dal conflitto in Ucraina. I Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno consegnato ad Alessandra Perilli e Enrico Dall'Olmo le bandiere della Repubblica di San Marino.





Nel video, l'intervista ad Alessandra Perilli e Enrico Dall'Olmo

