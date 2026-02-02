TV LIVE ·
Perle Soumille e Avril Soulignac Bare: due cugine sammarinesi in evidenza nell'atletica

di Elia Gorini
2 feb 2026
Cugine nella vita, le due atlete si distinguono oggi sulle piste e nelle pedane di salto, dai livelli regionali alle competizioni nazionali. Questo successo sportivo si inserisce in una storia familiare condivisa. Il bisnonno di Perle, Marino Bianchi, è il fratello della nonna di Avril, Marie-Louise Bianchi Bare, originaria di Villard-Bonnot (Isère). Nata nel 2009, Perle Soumille si è specializzata nel salto in lungo. Tesserata per il Thonon Athlétisme Club, si è recentemente messa in evidenza ai Campionati Auvergne-Rhône-Alpes con un salto di 5,52 metri.

Da parte sua, Avril Soulignac Bare, nata nel 2006, vanta già una solida esperienza internazionale. Tesserata a Grenoble, è stata selezionata più volte con San Marino, in particolare ai Campionati dei Balcani U18 e nella Coppa Europa per squadre. Più recentemente, ha confermato la sua costanza salendo sul podio dei Campionati Auvergne-Rhône-Alpes, dove ha conquistato il 3° posto e battuto il record nazionale sammarinese nei 60 metri ostacoli. Una storia familiare che oggi trova un naturale prolungamento sulle piste. Due cugine, due percorsi, e forse presto la stessa maglia nazionale.




