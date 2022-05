Perracchione vince il Memorial Michael Antonelli

Team UnipolGlass, Sidermec Fratelli Vitali, Polisportiva Fiumicinese e Fausto Coppi. Gli organizzatori si fanno in 4 per il secondo appuntamento con il Memorial Michael Antonelli. La volata a 15 che ha deciso l'edizione ha premiato Alessandro Perracchione. Il corridore dell'Energy Team Young Biker ha preceduto Lorenzo Montanari della Sidermec. Sono partiti in 100 salutati dal Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, dal Presidente della Federciclismo Emilia-Romagna e dalla famiglia di Michael: mamma Marina, il nonno Secondo e il fratello Mattia. Molto bella la corsa a ricordo del campioncino sammarinese prematuramente scomparso e che proprio con la squadra di Maria e Vittorio Savini aveva cominciato a mostrare il suo talento. Dopo i primi 50 km la prima ascesa della Cornacchiara ha fatto selezione. Tanti gli scatti e tentativi di fuga che hanno contribuito a rendere spettacolare il pomeriggio. Fino all'arrivo e alla vittoria di Perracchione.

Nel video le interviste a Alessandro Perracchione (vincitore) e Lorenzo Montanari (secondo classificato).