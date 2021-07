Persoglia K.O dopo 26 secondi

Nello splendido palazzetto dello sport del Judo sono le 12 e 05 di Tokyo quando con carica agonistica si prepara Paolo Persoglia a fare il suo debutto olimpico. Sia lui che il Direttore Tecnico Luca Cainero conoscono le grandi potenzialità dell’avversario non a casa numero 2 del seeding, ma l’adrenalina pre-gara fa pensare positivo. Sul Tatami, però, non basta il furore di Persoglia che prova anche a sferrare il primo attacco deciso. L’olandese, esperto, attende, e quando Persoglia sbaglia di un millesimo la postura, ecco l’ippon immediato che mette fine all’esperienza a cinque cerchi del sammarinese. 26 secondi sono bastati all’Olandese Noel Van T End per fare suo l’incontro.

Nel video l'intervista di Lorenzo Giardi a Paolo Persoglia