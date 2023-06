PESCA SPORTIVA Pesca al colpo, Campionato Sammarinese: Biordi e Cannisti Dogana Amo in vetta alle classifiche

Terza e penultima prova del Campionato Sammarinese specialità pesca al colpo a Osellato con il primo settore individuale vinto da Jacopo Angelini (Lenza Biancazzurra) e il secondo da Filippo Parenti della Cannisti Dogana Amo che ha conquistato anche la prova a squadre con lo stesso Parenti, Francioni, Marco e Filippo Scarponi portandosi al primo posto provvisorio. Massimiliano Biordi (SPS Serravalle) invece consolida il primato nella classifica generale individuale.

I primi 6 della generale formeranno la squadra Nazionale per il Campionato del Mondo per Nazioni che si svolgerà in Spagna a settembre mentre la prima squadra per società rappresenterà San Marino al Campionato Mondiale per Club in programma nel 2024.

