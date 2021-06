Pesca al colpo: Renzo Francioni si aggiudica la seconda prova

Nel canale Le Vallette di Ostellato è andata in scena domenica la quinta prova di selezione per la formazione della Nazionale e seconda prova del Campionato Individuale di pesca al colpo 2021. Ad aggiudicarsi la prova, con 12 kg di pescato, è stato Renzo Francioni davanti a Ivan Biordi e Marco Scarponi. Nel settore tecnico secondo posto per Massimo Biordi e terzo posto per Filippo Parenti. Domenica andrà in scena la terza ed ultima prova per l’assegnazione del titolo individuale e quello di società che garantisce il diritto di partecipare al Campionato del Mondo per Club. I giochi sono ancora aperti e si preannuncia una battaglia all’ultima cattura. La prova sarà anche valida come ultima selettiva per la definizione dei 6 che andranno a comporre la Nazionale Seniores.