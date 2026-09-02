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Pesca al colpo, San Marino ai Mondiali in Portogallo

La Nazionale sammarinese è a Coruche per la 72ª edizione dei Campionati del Mondo. Gare ufficiali il 5 e 6 settembre

2 set 2026
Pesca al colpo, San Marino ai Mondiali in Portogallo

San Marino partecipa ai 72esimi Campionati del Mondo di pesca al colpo per Nazioni, inaugurati ieri a Coruche, in Portogallo.

La squadra sammarinese è composta da Jacopo Angelini, Massimo Biordi, Ivan Biordi, Stefano Reggini, Filippo Parenti e Marco Scarponi. Capitano Andrea Rossi, con Salvatore Ferrigno e il tecnico Rodolfo Frigeri; delegato accompagnatore della Federazione Pesca San Marino Thomas Biordi.

Fino a venerdì 4 settembre sono previste le prove ufficiali delle squadre, mentre sabato 5 e domenica 6 settembre si disputeranno le due gare valide per il titolo mondiale.




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