PESCA

Pesca al colpo, San Marino ai Mondiali in Portogallo

La Nazionale sammarinese è a Coruche per la 72ª edizione dei Campionati del Mondo. Gare ufficiali il 5 e 6 settembre

Pesca al colpo, San Marino ai Mondiali in Portogallo.

San Marino partecipa ai 72esimi Campionati del Mondo di pesca al colpo per Nazioni, inaugurati ieri a Coruche, in Portogallo.

La squadra sammarinese è composta da Jacopo Angelini, Massimo Biordi, Ivan Biordi, Stefano Reggini, Filippo Parenti e Marco Scarponi. Capitano Andrea Rossi, con Salvatore Ferrigno e il tecnico Rodolfo Frigeri; delegato accompagnatore della Federazione Pesca San Marino Thomas Biordi.

Fino a venerdì 4 settembre sono previste le prove ufficiali delle squadre, mentre sabato 5 e domenica 6 settembre si disputeranno le due gare valide per il titolo mondiale.

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