Pesca al Colpo, San Marino chiude il Mondiale al venticinquesimo posto

La squadra sammarinese ha chiuso al venticinquesimo posto il Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni. Nelle acque del lago Modrac, in Bosnia, i sammarinesi hanno incontrato diverse difficoltà a cominciare dalla grande qualità degli avversari. La Delegazione era composta dagli atleti Jacopo Angelini, Paolo Muccioli, Ivan Biordi, Stefano Reggini, Filippo Parenti, Massimo Selva. Tecnico e Capitano Stefano Defendi, vice Marco Scarponi. Il responsabile delle esche Andrea Rossi e il delegato federale Massimo Biordi. Il titolo mondiale è andato all'Italia.







