Pesca al Colpo, San Marino chiude il Mondiale al venticinquesimo posto

di Roberto Chiesa
8 set 2025
La squadra sammarinese ha chiuso al venticinquesimo posto il Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni. Nelle acque del lago Modrac, in Bosnia, i sammarinesi hanno incontrato diverse difficoltà a cominciare dalla grande qualità degli avversari. La Delegazione era composta dagli atleti Jacopo Angelini, Paolo Muccioli, Ivan Biordi, Stefano Reggini, Filippo Parenti, Massimo Selva. Tecnico e Capitano Stefano Defendi, vice Marco Scarponi. Il responsabile delle esche Andrea Rossi e il delegato federale Massimo Biordi. Il titolo mondiale è andato all'Italia.




