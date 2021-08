Pesca: assegnati i titoli nazionali

Al Lago di Faetano si è svolta la finale dei tre campionati giovanili organizzati dalla Federazione Sammarinese Pesca Sportiva. Ad aggiudicarsi il titolo nel Campionato Sammarinese Under 20 è stato Simon Moroni. Il Campionato Under 15 ha incoronato vincitore Giovanni Bollini, mentre tra gli Esordienti la vittoria è andata a Mattia Cecchetti. Anche il Campionato Sammarinese Master Over 55 è giunto al capolinea. Al termine della quarta ed ultima prova il titolo è andato a Romano Valeriano, accompagnato sul podio da Renzo Francioni, secondo, e Lino Giardi, terzo. Venerdì sera è in programma l’ultima prova del Campionato Sammarinese Carpa Lago.