RINNOVI DELLE CARICHE Pesca, Bruno Zattini è il nuovo presidente: "Costruire una Nazionale e riavvicinare i giovani" Succede a Graziano Muraccini, che lascia dopo 20 anni di presidenza.

Cambio al vertice per la Federazione Sammarinese Pesca che ieri ha eletto presidente Bruno Zattini. Succede a Graziano Muraccini, che lascia dopo 20 anni di presidenza e resta come membro del consiglio federale insieme a Daniela Rocconi, Marino Gasperoni, Federico Soldati e le novità Paolo Muccioli e Michele Bacciocchi. Giovani e Nazionale i temi si cui intende focalizzarsi Zattini, a lungo segretario generale della Nazionale: "Ho un progetto triennale da sottoporre al CONS, per cercare di costruire una Nazionale, che al momento non c'è. Ho sempre curato il settore giovanile e ho potuto notare che i giovani hanno quasi abbandonato la pesca. Perciò il mio focus sarà quello di riportare i giovani, aspettandosi una medaglia che, da parte loro, non abbiamo più dal lontano 2006".

