Pesca, Francioni: "La nostra strategia ha pagato, abbiamo dominato il Mondiale"

Intervista a Renzo Francioni

A margine dell'udienza dalla reggenza, il capitano della nazionale veteran di pesca al colpo Renzo Francioni racconta i due giorni di gara che hanno portato San Marino alla vittoria del titolo mondiale: "Abbiamo provato per una settimana e siamo riusciti a mettere a punto una strategia di gara che ha pagato. Nessuno se lo aspettava, il canale che affrontavamo era molto difficile ma prova dopo prova ci siamo resi conto di aver trovato la pesca giusta. Abbiamo dominato entrambe le gare, vincendo di 9 e 11 punti. Incredibile l'aver lasciato indietro l'Italia, che doveva vincere a tutti i costi, poi con la vittoria di Michelotti nell'individuale è stata un'apoteosi. Ho capito che avremmo potuto vincere solo nell'ultima ora dell'ultima prova, quando Sergio Scarponi, l'unico dei nostri che sin lì stava andando male, ha preso un pescione che ha messo a posto le cose. Di fianco a lui c'era uno svizzero che non stava prendendo niente e lì mi sono reso conto che il podio era sicuro. All'oro però non ci abbiamo pensato fino all'ultimo, è stato bellissimo".