Pesca giovanile, concluso il Campionato Regionale con i podi di Errante e Brighi

Ai laghi Molinella di Imola si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Regionale Emilia-Romagna per Ragazzi, riservato alle categorie Under 11, 15 e 18. Nell'ultima giornata hanno partecipato Denis Errante, che si è classificato al 2° posto di settore e Samuele Brighi che è salito sul terzo gradino del podio. Sono sette i sammarinesi della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva che hanno partecipato al Campionato iscritti nell'U15. Nella classifica generale finale di categoria, che ha visto un totale di 23 atleti, il primo dei biancazzurri è Daniele Clementi in 7ª posizione, mentre Denis Errante è decimo. Seguono Samuele Brighi (13°), Matteo Jeannin(14°), Edoardo Giancecchi (16°), Marco Ceccoli (17°) e Alessandro Torsani (21°).

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