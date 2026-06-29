Pesca in mare da Natante, a Federico Soldati la prima prova del Campionato Sammarinese
Federico Soldati ha vinto al largo di Cervia la prima prova del Campionato Sammarinese Pesca in Mare da Natante. Al secondo posto si è classificato Daniel Moroni, terzi a pari merito Dario Giulianelli e Alessandro Antonini.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy