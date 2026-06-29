PESCA SPORTIVA Pesca in mare da Natante, a Federico Soldati la prima prova del Campionato Sammarinese

Pesca in mare da Natante, a Federico Soldati la prima prova del Campionato Sammarinese.

Federico Soldati ha vinto al largo di Cervia la prima prova del Campionato Sammarinese Pesca in Mare da Natante. Al secondo posto si è classificato Daniel Moroni, terzi a pari merito Dario Giulianelli e Alessandro Antonini.

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