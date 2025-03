PESCA Pesca: iniziate le selezioni per le Nazionali

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha iniziato la selezione per la squadra Nazionale Senior 2025, Master e per club 2026. Al canale di Migliarino, in provincia di Ferrara, Jacopo Angelini sale sul gradino più alto del podio nei Senior seguito da Thomas Biordi, entrambi della Lenza Biancazzurra, e Romano Valeriani della Sps Serravalle. Per Valeriani è arrivato il successo nella categoria Master, secondo posto di Paolo Muccioli e terzo di Robert Gasperoni. Nel Campionato a squadre il trionfo va alla Sps Serravalle con Valeriani, Giuliano Gianni, Andrea Fabbri e Massimiliano Biordi; secondo posto per la Lenza Biancazzurra e terzo per la squadra A della Cannisti Dogana.

