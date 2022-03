PESCA SPORTIVA Pesca: Ivan Biordi e Stefano Reggini protagonisti nel Campionato Sammarinese

Sul canale di Fiscaglia in provincia di Ferrara, si è disputata la prima prova del Campionato Sammarinese valido per la selezione della squadra Nazionale che rappresenterà il Titano ai Campionati del Mondo per Nazioni Acque Interne a settembre in Croazia. A conquistare i successi di settore A è stato Ivan Biordi davanti a Jacopo Angelini. I due atleti della Lenza Biancazzurra hanno preceduto Filippo Scarponi della Cannisti Dogana Amo. Nel settore B successo per Stefano Reggini della Lenza Biancazzurra. Sul podio anche Filippo Parenti e Alberto Tasini della Cannisti Dogana Amo. La prova era valida anche per il campionato Sammarinese per Club a squadre, la vittoria è andata alla squadra A della Lenza Biancazzurra composta da: Ivan Biordi, Jacopo Angelini, Stefano Reggini e Massimo Biordi.

