Pesca: Michele Moroni ha vinto il Memorial Casali.

Il 2019 della pesca sportiva si è chiuso con il Memorial Mario Casali. Al Lago di Faetano la vittoria finale è andata a Michele Moroni che si è aggiudicato questa edizione. Per quanto riguarda la classifica del GP San Marino per società. Al primo posto si è piazzata la società Valmarecchia con 4 penalità davanti alla Cannisti Dogana con 6 penalità. Terzo posto per la Sps Serravalle con 10 penalità. Miglior assoluto di giornata è stato Anthony Giacomini con 31 catture. La classifica finale del Memorial Casali definisce anche la graduatoria conclusiva di fine anno per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva.



