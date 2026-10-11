Pesca Sportiva, a Denis Drudi il Campionato Sammarinese Promozionale
Con la vittoria della quarta prova, disputata al Lago Riviera di Rimini, Denis Drudi ha conquistato il Campionato Sammarinese Promozionale di Pesca Sportiva. Sul podio col vincitore anche Renzo Francioni, secondo, e Sergio Scarponi.
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