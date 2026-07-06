Pesca sportiva, al via il Campionato Veterani: primi successi per Valentini e Ranocchini Al Lago delle Querce di Masrola disputata la prima delle quattro prove. Il 16 luglio il secondo appuntamento al Lago Pascoli

Pesca sportiva, al via il Campionato Veterani: primi successi per Valentini e Ranocchini.

È scattato il Campionato Sammarinese Veterani di pesca sportiva, con la prima delle quattro prove in programma disputata al Lago delle Querce, a Masrola, in provincia di Forlì-Cesena. Luciano Valentini si è assicurato il successo nel Settore A, mentre Corrado Ranocchini ha conquistato la vittoria nel Settore B. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, quando il campionato proseguirà con la seconda giornata al Lago Pascoli.

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