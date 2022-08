Pesca Sportiva: assegnati i titoli nazionali, brillano i più giovani nei campionati regionali

Giornata speciale per la Federazione Pesca al lago di Masrola (RN) dove si sono disputate le finali del Campionato Sammarinese. Nella categoria Master (over 55) successo di Denis Drudi davanti a Romano Valeriani e Antonio Menicucci. Un risultato che permette a Romano Valeriani di laurearsi Campione Sammarinese di categoria. Secondo posto per Denis Drudi e terzo per Paolo Muccioli. Nella Categoria “Veterani” vince Renzo Francioni che precede Marino Gasperoni e Sergio Scarponi. Ad aggiudicarsi il titolo della categoria Veterani è Renzo Francioni davanti a Lino Giardi e Romano Pasquinelli. Ottimo il risultato ottenuto dai ragazzi sammarinesi al Campionato Regionale che si è disputato ai laghi Sapaba di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Thomas Casadei si è classificato al terzo posto nella nella categoria Esordienti, under 11, Simone Moroni ha vinto la categoria giovanissimi, under 15, conquistando il il titolo di campione regionale mentre sale sul podio anche Diego Penserini, terzo. Vittoria anche per Thomas Biordi che si laurea campione regionale nella categoria Allievi (Under 20) mentre Simone Zucchi conquista il terzo posto.