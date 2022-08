Al lago “Le Querce” di Rimini è andata in scena la terza prova del Campionato Sammarinese. Elio Pelliccioni ha vinto la categoria Veterani, destinata agli over 65, mentre Andrea Fabbri ha trionfato nella categoria Master, per gli over 55. Domenica 28, nella stessa località, è in programma la quarta ed ultima prova che assegnerà i titoli. Per quanto riguarda i giovani gli under 11, 15 e 20 parteciperanno al trofeo regionale Emilia Romagna.