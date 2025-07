PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva: due podi per per i giovani sammarinesi a Forlì

Al lago Pino di Forlì si è disputata la quarta prova del Campionato Regionale per ragazzi under 10-13-15. I ragazzi di San Marino hanno ottenuto due podi con i terzi posti di Samuele Brighi categoria Under13 e Matteo Jeannin cat under 15, a seguire i due quarti posti di Denis Errante e Daniele Clementi e i tre 5 classificati rispettivamente di Joey Giovagnoli, Marco Pondini Ceccoli e Gabriel Roman

