OSTELLATO Pesca sportiva, Francesco Biordi vince il Campionato Promozionale Under 18

Pesca sportiva, Francesco Biordi vince il Campionato Promozionale Under 18.

A Ostellato, nel canale del Parco Nazionale “Le Vallette”, si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Promozionale 2026 riservato alle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, categoria Under 18. A conquistare il titolo è stato Francesco Biordi, vincitore anche dell’ultima gara e primo nella classifica generale finale. Alle sue spalle Daniele De Paoli, quarto nella prova odierna e secondo assoluto, mentre Daniele Clementi ha chiuso terzo sia nella gara sia nella classifica generale. Buoni risultati anche per Samuele Brighi, secondo classificato nella prova, e per Denis Errante, quinto al traguardo. Un bilancio positivo per gli atleti sammarinesi, protagonisti sia nell’ultima giornata di gara sia nella classifica finale del campionato.

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