Pesca Sportiva: giovani sammarinesi protagonisti al Campionato Regionale Emilia Romagna

I giovani sammarinesi si sono fatti valere nella seconda prova del Campionato Regionale Emilia Romagna di pesca sportiva, in programma nei laghi di Molinella. Nell' Under 15 Daniele Clementi e Matteo Jeannin hanno vinto entrambi i settori – con quest'ultimo primo assoluto di giornata grazie ai 16440 punti totalizzati. Nella stessa categoria secondo posto per Alessandro Torsani, terzo per Gabriel Roman. Nell'Under 13, Joey Giovagnoli è secondo mentre Samuele Brighi terzo. Denis Errante e Marco Pondini Ceccoli sono quarti di settore, sempre nell'U13. Una spedizione redditizia per i colori biancazzurri, con 6 podi su 8 atleti partecipanti.