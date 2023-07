Pesca Sportiva: i risultati del Campionato Sammarinese U11 e U15

Al lago di Faetano si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese per ragazzi, under 11 e Under 15, nella categoria under 11 vince Massimo Bernardi con 12 catture che precede Francesco Biordi secondo (8 catture) e Roman Gabriel terzo (7 catture). Nella categoria under 15 primo posto per Tommaso Casadei con 39400 punti seguito da Alessio Conti secondo con 23500 punti, terzo Leonardo Gasperoni con 22500 punti.

