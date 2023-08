Pesca Sportiva: i risultati del Campionato Sammarinese U11, U15 e U20

Al lago di Fartano sono andati in scena le sfide tra i ragazzi under 11, under 15 e under 20, cinque ragazzi per ogni categoria , che si sono sfidati per la terza prova del Campionato Sammarinese. Nell'under 11 vince Joey Giovagnoli con 11000 punti seguito da Thomas Cavalli 9000 punti, terzi a pari merito con 7000 punti Massimo Bernardi e Samuele Brighi, seguiti da Francesco Biordi. Nella categoria under 15 vince Tommaso Casadei con 22200 punti seguito da Mattia Guidi 21900 punti terzo Daniele Clementi con 15350 punti. Nella categoria Under 20 sfida vinta da Thomas Biordi con 35800 punti, seguito da Loris Casadei con 16700 punti e terzo Simon Moroni con 15400 punti.

