Pesca Sportiva: in gara "Under", "Master" e "Veterani" Quinto posto assoluto per la Cannisti Dogana nel Campionato di Serie A Feeder

Agosto senza vacanze per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva che continua la sua attività. Al Lago di Faetano sono stati assegnati i titoli Under. Massimo Bernardi si è aggiudicato il titolo Under 11, Tommaso Casadei Under 15, e Thomas Biordi Under 20. Al Lago "Le Quercie" di Masrola si è disputata la terza prova del Campionato Master vinto da Paolo Muccioli. Veterani in gara al lago "Pascoli" con Renzo Francioni vincitore del Settore A e Sergio Scarponi del Settore B. Nel Campionato Italiano Feeder di Serie A a squadre, la Cannisti Dogana (Giancarlo Fusini - Andrea Morri - Marco Bendinelli - Tite Zahan) ha conquistato il quinto posto assoluto.

