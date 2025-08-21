Pesca Sportiva: l'ambizione del presidente Zattini, la fiducia di Christian Forcellini

"Noi ci siamo preparati adeguatamente per questa competizione che è il clou, dato che è il campionato del mondo per nazioni" - ammette il presidente della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva Bruno Zattini - "Abbiamo fatto del nostro meglio per avere sia gli atleti migliori che anche i tecnici migliori. Quindi diciamo che quest'anno puntiamo ad arrivare nella parte superiore della classifica"

"La pesca è sempre stato per San Marino uno sport tradizionale perché ci sono tanti appassionati e quindi è molto praticato" - conferma il presidente del CONS, Christian Forcellini - "Ovviamente la federazione ha sempre fatto bene, ha sempre tenuto alto il nome della pesca in giro per il mondo, hanno ottenuto anche dei risultati importanti in passato e comunque questa partecipazione a questo campionato del mondo dimostra ancora una volta che siamo competitivi, i ragazzi sono pronti per partire e credo che faranno di tutto per fare la miglior figura possibile anche questa volta difendere la bandiera e il nome di San Marino".









