Pesca sportiva, la Cannisti Dogana è campione sammarinese 2026

Si è disputata nel canale del Parco Nazionale “Le Vallette” di Ostellato, in provincia di Ferrara, la seconda e ultima prova del Campionato Sammarinese a squadre per Società di pesca sportiva. A imporsi ancora una volta è stata la squadra A della Cannisti Dogana, già vincitrice della prima prova. Grazie al nuovo successo, il team conquista così il titolo di Campione Sammarinese 2026. La formazione di Dogana chiude quindi il campionato al primo posto, confermandosi protagonista assoluta delle due giornate di gara.







