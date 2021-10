PESCA SPORTIVA Pesca sportiva: la Lenza Biancazzurra al Mondiale per Club

Pesca sportiva: la Lenza Biancazzurra al Mondiale per Club.

Sono stati gli atleti della Lenza Biancazzurra a difendere i colori di San Marino al Mondiale per Club di Novi Sad in Serbia. I campioni del Titano in carica, hanno chiuso la competizione al 12° posto su 23 squadre partecipanti.

Da segnalare la grande prestazione di Ivan Biordi, quarto in entrambe le prove.

