PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva, Mondiali: San Marino al 3° posto dopo la prima giornata

Pesca Sportiva, Mondiali: San Marino al 3° posto dopo la prima giornata.

Comincia nel migliore dei modi il mondiale di pesca sportiva in Bulgaria per la Nazionale Sammarinese. Dopo la prima giornata di gara i Veterani sono terzi, con Elio Pelliccioni primo in classifica generale, mentre i Master sono solo sedicesimi ma possono risalire la classifica nell'ultima prova in programma domani. Una giornata condizionata dal maltempo, con i Veterani (over 65) che hanno fatto valere l'esperienza e sono in piena lotta per una medaglia.

