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Pesca sportiva, poker sammarinese a Ostellato: Clementi vince la terza prova del campionato

Quattro giovani atleti protagonisti nel Campionato promozionale interprovinciale Emilia-Romagna. De Paoli resta al comando della classifica provvisoria

19 lug 2026
Pesca sportiva, poker sammarinese a Ostellato: Clementi vince la terza prova del campionato

Grande prova dei giovani sammarinesi nella terza prova del Campionato Promozionale Interprovinciale Emilia-Romagna, disputata nel canale circondariale di Ostellato.

Nella categoria Juniores, i quattro portacolori sammarinesi hanno monopolizzato la classifica, conquistando le prime quattro posizioni. A imporsi è stato Daniele Clementi, davanti a Daniele De Paoli, Francesco Biordi e Denis Errante.

Un risultato di squadra di assoluto rilievo che conferma l'ottimo livello del vivaio sammarinese. Al termine della terza prova, la classifica provvisoria del campionato vede ancora Daniele De Paoli al comando della graduatoria Juniores.




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