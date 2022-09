PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva: premiate le categorie Under 11 e 15 del Campionato Sammarinese

Pesca Sportiva: premiate le categorie Under 11 e 15 del Campionato Sammarinese.

Nel fine settimana dedicato alla 24a edizione di SportInFiera, la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha disputato le ultime prove del Campionato Sammarinese per le categorie Under 11 e Under 15. Per gli Under 11, la gara di domenica mattina è stata vinta da Nicolò Franci che grazie a questo successo si aggiudica anche il titolo di categoria, seguito sul podio da Caua Cellu e Leonardo Gasperoni. Tommaso Casadei è il vincitore della prova negli Under 15, arriva secondo Loris Casadei e terzo Federico Mazza. Il titolo di campione Under 15 viene cosi assegnato a Tommaso Casadei. Sempre domenica, al lago Masrola a Rimini, è andata in scena la seconda prova del Campionato Promozionale 2022 in tre settori. Le varie prove sono state vinte da Simone Zucchi, Marco Bendinelli e Marino Gasperoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: