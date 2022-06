PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva: prove di selezione per la Nazionale "Veterani"

Dopo la buona prestazione al Mondiale categoria “Veterani” in Ungheria, la Nazionale Sammarinese di pesca sportiva ha partecipato alla prima delle 4 prove di selezione al lago Pascoli di Rimini, in vista del Mondiale 2023. Nella categoria Master – destinata agli over 55 – ha vinto Paolo Muccioli davanti a Denis Drudi e Romano Valeriani mentre in quella Veterani – per gli over 65 – il successo è andato a Romano Pasquinelli con Lino Giardi e Renzo Francioni sul podio.

