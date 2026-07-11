Pesca sportiva, quattro sammarinesi protagonisti nel Regionale Juniores

Due secondi posti di settore, un terzo e un quinto: è questo il bilancio dei quattro giovani sammarinesi impegnati nella terza prova del Campionato Regionale Emilia-Romagna Juniores di pesca sportiva, disputata questa mattina al lago Pino di Forlì. In gara 30 ragazzi delle categorie Under 11, Under 15 e Under 18.

I portacolori del Titano erano Daniele Clementi, Denis Errante, Samuele Brighi ed Edoardo Giancecchi. Clementi ed Errante hanno chiuso con il secondo posto di settore, Brighi ha conquistato il terzo posto, mentre Giancecchi si è classificato quinto dopo aver vinto la seconda prova disputata 15 giorni fa.

Nella classifica generale, il migliore dei sammarinesi è Daniele Clementi, che grazie a tre secondi posti consecutivi occupa attualmente il quarto posto assoluto. L'ultima prova del campionato è in programma sabato 29 agosto al lago Molinella di Molinella.











