PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva: Riccardo Ducci campione regionale di pesca al colpo

Pesca Sportiva: Riccardo Ducci campione regionale di pesca al colpo.

Riconoscimento prestigioso per Riccardo Ducci e la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva. Il giovanissimo atleta sammarinese è stato premiato a Bologna come campione regionale di pesca al colpo 2024, categoria Under 15.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: