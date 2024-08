PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva, Riccardo Ducci Campione Regionale Under 15

A Lago Pascoli si è disputata la finalissima del Campionato Regionale Emilia Romagna ragazzi categoria Under 10-13-15: alla fine della Prova Riccardo Ducci si è laureato Campione Regionale 2024 under 15 e nella categoria Under 13 Samuele Brighi vice Campione Regionale 2024. Alla manifestazione hanno partecipato 25 ragazzi provenienti dall'Emilia-Romagna e da San Marino.

