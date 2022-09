PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva: si è aperto il Mondiale "Mare da Natante"

Si è aperto ufficialmente ad Albufeira, in Portogallo, il Campionato del Mondo di pesca “Mare da Natante”. Da domani il via alla tre giorni di gare per la Nazionale di San Marino composta da Alessandro Antonini, Federico Soldati, Lorenzo Mularoni, Yari Michelotti, Dario Giulianelli e Cristian Donati. Nel frattempo, al lago Pascoli di Rimini si è svolta la terza prova del Campionato Promozionale con le vittorie di Renzo Francioni nel primo settore e di Roberto Gasperoni nel secondo.

