Pesca Sportiva: Torsani vince tra gli Under 15, Errante terzo negli Under 13.

A Bagnacavallo si è disputata la terza prova del Campionato Regionale per Under 10, 13 e 15. Diversi podi per i ragazzi della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva: Alessandro Torsani vince tra gli U15, mentre Denis Errante è terzo negli U13. Buone prestazioni anche per Roman Gabriel, Daniele Clementi, Matteo Jeannin e Matteo Pondini Ceccoli.

