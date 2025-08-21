PESCA SPORTIVA Pesca Sportiva, tutto pronto per i Mondiali in Bosnia: saranno in 6 a rappresentare San Marino Ultimi giorni di preparazione per la Nazionale sammarinese di Pesca Sportiva, attesa dai Mondiali in Bosnia ed Erzegovina dall'1 al 7 settembre. Saranno Angelini, Reggini, Biordi, Parenti, Muccioli e Selva a rappresentare i colori biancazzurri.

Ultimi giorni di preparazione per la Nazionale sammarinese di pesca sportiva, poi sarà partenza per la Bosnia Herzegovina, dove, dall'1 al 7 settembre, si svolgeranno i Mondiali. Sette giorni in cui i titani sfideranno altre 30 rappresentative sulle sponde del lago di Modrac nella manifestazione più attesa dell'anno. Saranno Jacopo Angelini, Stefano Reggini e Ivan Biordi del club Lenza biancazzurra, Filippo Parenti e Paolo Muccioli dei Cannisti Dogana e Massimo Selva dell'Amo santarcangiolese i sei rappresentanti di San Marino, di cui tre si sono guadagnati un posto tramite piazzamento al Campionato nazionale e tre sono stati scelti dal selezionatore. Una modalità, questa, adottata per la prima volta nel 2025.

Sul terzo bacino più grande della Bosnia si vedrà principalmente una pesca all'alborella e gli atleti avranno cinque giorni consecutivi di prove libere, da quattro ore ciascuno. Poi, ogni squadra sceglierà i cinque pescatori che disputeranno le gare del sabato e della domenica, mentre il sesto resterà di riserva. Tecnico della squadra è Stefano Defendi, già campione italiano di specialità, assistito da Andrea Rossi, esperto di esche e pasture: un duo assemblato appositamente dalla Federazione per avere un alto livello anche dal punto di vista dei preparatori. Capo missione sarà Massimo Biordi, che accompagnerà la squadra insieme al delegato federale Marco Scarponi.

"La preparazione sta andando bene" - dichiara Biordi - "ci stiamo preparando per quanto riguarda attrezzatura, lenze, tutto quanto. Puntiamo ad entrare nei primi dieci, si spera. Molto dipende dalla pesca, dall'evolversi della pesca durante la settimana, però speriamo insomma di entrare almeno nei dieci. Sono atleti che stanno facendo anche dei campionati in Italia, stanno facendo un bel campionato, anche i risultati sono buoni, quindi speriamo".





