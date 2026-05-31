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Pesi, Bulzoni: "Per la San Marino Cup, contattati atleti di livello internazionale"

Il presidente della federazione parla del grande appuntamento della pesistica sammarinese, in programma a dicembre, e dello stato del movimento.

31 mag 2026

A margine del seminario Allenare il futuro, il presidente della pesistica sammarinese Danilo Bulzoni ha fatto il punto su appuntamenti e obiettivi della sua federazione:


"Stiamo già lavorando al nostro evento che da anni si ripete, che è la San Marino Cup, Trofeo Marino Ercolani Casadei.Quest'anno andrà in scena, penso, verso fine anno, tardo mese di dicembre, ma comunque stiamo già lavorando perché prevediamo di avere un buon numero di partecipanti. Nelle edizioni passate hanno partecipato nomi importanti e si continua su quella linea, cercando di migliorare sempre di più. Infatti abbiamo già contattato federazioni con atleti di livello internazionale, sperando che accettino l'invito, puntiamo sempre più in alto. A livello giovanile, valutando che la nostra è una disciplina d'elite, direi che questo sia veramente un buon momento, perché nelle nostre palestre vedo parecchi ragazzini molto giovani che quotidianamente vengono ad allenarsi e apprezzano la nostra disciplina, quindi fa ben sperare questa situazione. Per quel che riguarda la nostra attività, i Giochi dei Piccoli Stati si sono già svolti, è andata piuttosto bene, purtroppo abbiamo dovuto partecipare con la squadra incompleta per mancanza di atlete donne e anche di qualche uomo, perché a causa di infortuni abbiamo partecipato con la squadra a metà. In campo regionale i nostri atleti si fanno sempre onore, soprattutto i ragazzini che stanno crescendo molto bene, e puntiamo a fare un'ottima figura nel trofeo di casa".





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