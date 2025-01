Pesi: Danilo Bulzoni confermato alla presidenza

Venerdì 24 gennaio si è svolta anche l’Assemblea Generale elettiva per la Federazione Sammarinese Pesi, che ha eletto per acclamazione Danilo Bulzoni alla presidenza per il prossimo mandato. Votati anche i membri che comporranno il Direttivo: Francesco Tamagnini, Francesco Brigante, Davide Zafferani, Dario Fernando Gregoroni e Filippo Serra, in qualità di Segretario. Matteo Genghini e Lorenzo Guidi sono i due Sindaci Revisori.

Sono stati anche definitivi i ruoli per Rappresentante degli Atleti, Sandor Unyi; Rappresentante dei Tecnici Marco Valentini e il referente per la logistica nella figura di Alessio Temeroli.