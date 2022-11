Pesi: Giovanni Bollini e Melissa Albanese vice-campioni italiani U15 e U17

Il sollevamento pesi è – storicamente - uno degli sport più nobili e sul Titano stanno crescendo prospetti interessanti e pronti a rappresentare San Marino ai prossimi eventi nazionali e internazionali. Sotto la guida di un ex atleta come Stefano Guidi – ora tecnico della Polisportiva San Marino Pesi – sono arrivati risultati importanti in questo 2022.

A maggio è arrivata la medaglia d'oro nello slancio per Giovanni Bollini che è poi diventato vice Campione Italiano Under 15. E' solo di qualche giorno fa, invece, la notizia del bellissimo secondo posto ottenuto da Melissa Albanese alle finali dei Campionati Italiani Under 17 che sono andati in scena a Biella. Due piazzamenti di assoluto prestigio, due giovani sammarinesi nell'élite della pesistica italiana a livello giovanile. La San Marino Pesi ora vuole alzare l'asticella, dagli juniores ai seniores...

Nel servizio l'intervista a Stefano Guidi, tecnico Polisportiva San Marino Pesi