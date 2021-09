Pesistica, 3 podi per San Marino al Trofeo Carpe Ferrum Bollini vince nella categoria 81 kg U15, bronzi per Augustin e Nanna.

Tre podi per i pesisti sammarinesi a Cesena al Trofeo Carpe Ferrum di Pesistica Olimpica, svoltosi a Cesena. Giovanni Bollini ha vinto nella categoria 81 kg U15, terzo posto invece per Gianni Augustin, nella 102 kg senior, e per Noemi Nanna, nella 55 kg senior.

