Pesistica: giovani in evidenza ai regionali Open

Polisportiva San Marino Pesi in gara alle qualificazioni Regionali Open 1°turno di Castel Maggiore (Bologna)

La società sportiva sammarinese ha schiera nella prima giornata di competizioni due atleti dei seniores: Michael D’Elia nella categoria 73 kg e Michael Bini nella categoria 81 kg. D’Elia si è piazzato al 3° posto, aumentando i suoi record personali di 7 kg sul totale: nell’ esercizio di strappo ha sollevato 89 kg e 110 kg nello slancio, con un risultato totale di 199 kg. Bini ha sollevato 109 kg in seconda prova e migliorato il suo personale di slancio di 4 kg .

Per la squadra dei giovani, primo posto per Melissa Albanese che ha sollevato di 124 kg, migliorando i suoi record personali sul totale di 6 kg. Buona prova anche per Giovanni Bollini, categoria 89 kg Under 17, anche lui al 1° posto con un totale di 189 Kg e con un incremento dei suoi record personali di 7 kg sul totale.

Leonardo Caldi ha fatto l’esordio nell’Under 15 e raggiunto un buon 2°posto, sollevando 30 kg nello strappo e 36 kg nello slancio, aumentando i suoi record personali dopo l’ultima gara del 23 ottobre 2022, migliorando anche lui i suoi record personali sul totale di 6 kg.

Soddisfatto delle buone prestazioni e della crescita dei ragazzi, il Presidente della Polisportiva San Marino Pesi, Rossano Toccaceli, auspica un 2023 pieno di soddisfazioni da questa squadra.