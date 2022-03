Pianoro: buona prova per i Lunghi archi di San Marino

Riprende l'attività agonistica per i Lunghi archi di San Marino, con la gara che si è svolta domenica a Pianoro, in provincia di Bologna, valida per la qualificazione al campionato italiano e per la classifica del campionato regionale.

16 gli arcieri della compagnia biancazzurra che hanno preso parte alla competizione, che ha portato buoni risultati ai biancazzurri. In particolare Davide Filipucci ha conquistato il primo posto nella categoria Arco Storico, mentre Marco Lazzari ha conquistato il terzo posto nella stessa gara.

Nella categoria longbow il secondo e terzo posto sono stati ottenuti da Vito Campo e Gianni Ottaviani. Natan Pedrelli, nella sua prima gara in assoluto, conquista invece il secondo posto nella categoria cuccioli ricurvo. Denis Pedrelli e Marino Bartolini sfiorano invece il podio con il quarto e quinto posto con l'arco ricurvo.

Belle prestazioni anche da Federica Valli, Mauro Masini e Cristian Chiaruzzi. Ora si guarda al prossimo impegno, la gara Fiarc, che verrà organizzata dalla compagnia sammarinese, a Montegiardino. 150 gli iscritti che si sfideranno nella seconda gara regionale.

