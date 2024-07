Pietro Bologna e Loris Ceccoli sono d'argento nello Czech International Youth Cup

Giornata storica per il tennistavolo sammarinese grande protagonista con i suoi giovani pongisti ad Olomouc in Repubblica Ceca nello Czech International Youth Cup, torneo internazionale giovanile che vede la presenza di 10 nazioni e oltre 140 pongisti, il team under 13 ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento con Pietro Bologna e Loris Ceccoli.

Nella gara di singolare Pietro Bologna, con una serie di cinque vittorie consecutive, è in semifinale mentre Loris Ceccoli si è fermato nei quarti di finale. Ottima la prestazione di Thomas Ceccoli nel singolare under 11 sconfitto nei quarti di finale 11:9 al quinto set dal vincitore il moldavo Borsci.