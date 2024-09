Pietro Bologna secondo a Terni

Nel primo torneo nazionale giovanile della stagione, con presenti i migliori pongisti giovanili italiani in gara anche otto atleti sammarinesi. Tra i Titani si è distinto Pietro Bologna secondo assoluto nella gara under 13 e quinto nel singolo superiore under 15, impressionante il suo ruolino di marcia con 14 incontri disputati in due giorni e ben 12 vittorie e due sole sconfitte. Significativo il suo miglioramento tecnico e fisico sotto la guida del coach Claudio Stefanelli. Di vertice le posizioni finali anche di Loris Ceccoli dodicesimo negli under 13 e Thomas Ceccoli decimo negli under 11, Michele de Marco e Loris Ceccoli si sono piazzati poi nei primi 32 nella gara under 15.